В Харькове судили экс-замглаву обладминистрации: подробности

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В Харькове Киевский районный суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста бывшему заместителю главы Харьковской областной государственной администрации Евгению Шахненко. Чиновника подозревают в служебной халатности.

"Ходатайство удовлетворить. Применить к Шахненко Евгению Демьяновичу меру пресечения в виде домашнего ареста, а именно запретить подозреваемому покидать жилье в период с 22 до 6 часов", – заявила следственный судья Светлана Муратова.

Мера пресечения будет действовать до 26 декабря. Отметим, что прокурор ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, но Шахненко и его адвокат возражали. По словам Шахненко, он не будет подавать апелляцию.

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Отметим, что чиновника подозревают в служебной халатности. По данным досудебного следствия, в 2014-2015 годах подозреваемый, который на тот момент занимал должность директора департамента обладминистрации, согласовал проектно-сметную документацию и принял выполненные работы по реконструкции Малоданиловских очистных сооружений, хотя поставленное фирмой-подрядчиком оборудование не соответствовало техническим стандартам. Ущерб, нанесенный в результате государству, по данным следствия, составил более 7 млн грн.

Напомним, в январе 2017 года правоохранители Харьковской области разоблачили преступную группировку, которая на протяжении 2014-2016 годов путем злоупотребления служебным положением и подделки официальных документов завладела средствами государственного и областного бюджетов.

Кроме того, мы писали, что Голосеевский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства главе Государственного агентства резерва (Госрезерв) Вадиму Мосийчуку, который подозревается в служебной халатности.

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