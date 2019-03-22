В Одессе грузовик насмерть сбил пенсионерку

От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте

Фото: ГУНП в Одесской области.

В Одессе грузовик насмерть сбил пенсионерку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/489/2a9/5c94892a94604.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/489/2a9/5c94892a94604.jpg 2019-03-22T09:05:00+02:00 Одесса От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте

В Одессе грузовой автомобиль сбил пенсионерку на пешеходном переходе. От полученных травм пожилая женщина погибла, сообщили в пресс-службе местной полиции.

ДТП произошло 21 февраля на перекрестке улицы Бочарова и проспекта Добровольского в Суворовском районе города. На момент наезда женщина вместе с дочерью и внуком переходила дорогу на регулируемом перекрестке. По предварительным данным, водитель грузовика не успел затормозить и сбил пенсионерку. От полученных травм женщина скончалась на месте аварии.

"Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются", - рассказали в полиции.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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