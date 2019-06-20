В Харькове у мужчины изъяли целый арсенал винтовок и пистолетов: фото

У местного жителя нашелся крупный запас боеприпасов и средств поражения











У харьковчанина изъяли целый арсенал оружия. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, 19 июня сотрудники управления уголовного розыска Новобаварского отдела вместе с оперативниками СБУ провели обыск в одной из квартир на улице Героев Труда.

"Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по факту незаконного хранения боеприпасов и средств поражения", — отметили в пресс-службе.

В ходе обыска у 46-летнего мужчины изъяли три пистолета-пулемета марок "Скорпион" и УЗИ, шесть пистолетов Pietro Beretta, Valter P22, "Люгер" в кобуре "Парабеллум" с магазинами и глушителями.

Также нашли три карабина "Маузер" и "Сайга", часть винтовки без маркировки, три ствола от винтовок, патроны и другие принадлежности к оружию. Место приобретения и цель хранения оружия выясняют.

Информацию о "незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" внесли в Единый реестр досудебных расследований, подозреваемому грозит до семи лет тюрьмы, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, не так давно в Днепре полицейские задержали 52-летнюю женщину, которая торговала гранатами Ф-1 в подземном переходе. Кроме того, в квартире задержанной обнаружили более серьезное оружие – два гранатомета РПГ-26.

Также мы писали о том, как в Киеве был задержан мужчина, который продавал любое вооружение "на заказ".

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