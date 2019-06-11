В Днепре женщина продавала в переходе гранаты, а дома держала гранатомет

52-летней женщине грозит до семи лет тюрьмы

52-летняя женщина торговала гранатами в переходе. Фото: Нацполиция

В Днепре полицейские задержали 52-летнюю женщину, которая торговала гранатами Ф-1 в подземном переходе Новокодакского района города. Кроме того, в квартире задержанной обнаружили более серьезное оружие – два гранатомета РПГ-26.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, боеприпасы были направлены на экспертизу, а в ходе проверки женщины оказалось, что ранее ее уже привлекали к ответственности за продажу наркотиков, кражу и незаконное хранение оружия.

"Ее задержали, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. По статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" женщине грозит до семи лет лишения свободы", – подчеркнули в полиции.

Ранее "Сегодня" сообщали, что в Киеве мужчина подорвался на гранате вместе с гражданской женой. Подрывник погиб сразу, его сожительница от полученных травм скончалась в больнице через несколько часов.

Также в Киевской области из-за взрыва гранаты на ходу взорвался дорогой автомобиль.

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