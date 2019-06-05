В Харькове участников боев на Донбассе спасают от боли и бессонницы по "технологиям" Запорожской Сечи

Эффект, достигнутый в ходе реабилитации, закрепляют йогой

В Харькове проводят реабилитацию бойцов ВСУ. Фото: Таисия Ерохина, Сегодня

В Харькове на протяжении полугода работает реабилитационный центр, который бесплатно восстанавливают здоровье вернувшихся с Востока бойцов. С помощью специальных тренажеров здесь лечат позвоночник и суставы, а также бессонницу и контузию.

Иногда в ходе реабилитации применяют даже старинные методы лечения, которые использовали запорожские казаки. Корреспонденты "Сегодня" побывали в центре и узнали, как наших защитников возвращают к мирной жизни.

Комплекс помощи и реабилитации опорно-двигательного аппарата для участников АТО, ООС и их семей "Братерська Цитадель" расположен на улице Валентиновской, 27-д. С бойцами комплексно занимаются реабилитолог Юрий Тригуб, инструктор по йоге Оксана Духова и психолог Анастасия Туманова.

"Главное – делать свою работу честно, с открытым сердцем! И тогда можно побороть любую болезнь, проверено на себе", – заверил создатель центра Юрий Тригуб.

Сам мужчина 22 года проработал инструктором по бодибилдингу, а с 2014-го активно занялся волонтерством и ездил на фронт.

"В 2015-м перенес инфаркт. Врачи хотели делать операцию, но я отказался и начал вытаскивать себя сам", — вспомнил он.

С помощью ежедневной ходьбы ему удалось без лекарств наладить работу сердца, а два года спустя Юрий Тригуб начал создавать реабилитационный центр для помощи бойцам.

"Никак не мог выбить помещение, но получилось осуществить мечту и приносить пользу нашему обществу благодаря помощи Национального корпуса. Затем продал свою машину и закупил оборудование", – объяснил мужчина.

На первом этаже центра расположено несколько кабинетов специалистов, зал с тренажерами, на втором – так называемая "качалка". В одной из комнат расположен биорегулятор 004М, пневматические манжеты которого крепят к определенному участку тела. Далее с помощью волнообразного массажа аппарат сжимает тело.

Мы с удовольствием испытали на себе действия пневмопрессингового массажа: когда проходишь процедуру, возникает ощущение, будто тебя медленно обвивает удав, зажимая поочередно разные участки тела то сильнее, то слабее. Аппарат улучшает кровообращение, регулирует артериальное и внутричерепное давление, помогает в растворении тромбов. Затем мышцы прогревают с помощью инфракрасных ламп.

В зале установили различные тренажеры и обустроили площадку для занятий рукопашным боем. Самый главный тренажер, который тут есть, называется "правило" (с ударением на букве И), его использовали еще казаки.

"С его помощью происходит вытяжка позвоночника. Лебедкой я растягиваю человека за руки и ноги, начинаем делать скручивания, повороты", – объяснил Тригуб.

Бесплатную помощь в центре получил и участник боевых действий Валерий Турчин. Мужчина много лет работал дальнобойщиком, затем отправился на Восток и получил ранения в Иловайском котле, но при этом сумел вывезти из-под обстрела десятерых бойцов.

"Десятилетиями болела поясница, боль ощущал ежесекундно, делал уколы постоянно, обращался к разным врачам, и без толку. Познакомился с Юрой, который мне сказал, что за один сеанс вылечит, я не поверил, сколько таких лечунов было... Привязал меня к "правилу", крутил, потом – раз, и слышу: что-то разошлось. И все, я больше боли не чувствую с того момента", — рассказал боец.

Болевые ощущения в крестцовом отделе позвоночника убирают с помощью "инверсионного стола".

"Человека переворачиваю вниз головой, он висит на ногах, а я его вытягиваю с помощью поворотов, могу потрясти", – говорит реабилитолог.

Нам удалось на себе испытать действие аппарата и почувствовать себя летучей мышью, висящей вниз головой.











Ежедневно в центре занимаются около пяти бойцов, приходят сюда и другие нуждающиеся в помощи харьковчане. Так, еще в 2014-м волонтер Сергей Фещенко повредил позвоночник в результате бытовой травмы, вследствие чего парализовало правую сторону.

"Потом случился рак щитовидной железы, три химии прошел, очень плохо двигался. Обращался ко многим врачам, но сильно не помогало. Я пришел к Юре, позанимался на пневмопрессинговом массаже, на тренажерах для физического тонуса и уже после первого раза почувствовал, что нормально иду, стал немного бодрее", – рассказал мужчина.

В центре помогают справиться не только с физической болью, но и с психологическими недугами. Внутренним здоровьем посетителей опекается практический психолог-гипнотерапевт Анастасия Туманова, которая не понаслышке знает о проблемах, ведь ее супруг также является участником боевых действий.

"На линии фронта у ребят постоянно присутствует ощущение хронической тревоги и опасности, происходят регулярно стрессы, тело спазмирует, а это приводит к более глубоким проблемам. На реабилитации мы работаем и с телом, и с психикой, закрепляем эффект йогой", — говорит Туманова.

В городе Ананьев Одесской области создают центр отдыха и реабилитации участников боевых действий на Донбассе, а также членов их семей.

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