В Черкасской области потерявший ногу АТОшник занялся конным спортом
На войне мужчина потерял ногу, но он не падает духом
Добровольцем на фронт Сергей ушел в 2015 году и отслужил 2 года по контракту. Автомобиль, которым вывозил раненых, попал под обстрел, и мужчине оторвало ногу. Сначала ему предложили пообщаться и покормить лошадей для реабилитации. Но только кормлением лошадей Сергей не ограничился, и решил сесть в седло. После этого он "заболел" конным спортом. Мужчина уже 4 месяца тренируется дважды в неделю под руководством Екатерины. Тренер даже заказала специальное стремя для мужчины.
Хоть и езда верхом с протезом Сергею дается сложно, он готовится к первым всеукраинским соревнованиям в Киеве, которые состоятся в мае. Также мужчина мечтает о Паралимпиаде.
Напомним, ранее в Киеве открыли Центр поддержки ветеранов АТО, полицейских и спасателей. Veteran Hub объединил под одной крышей семь общественных организаций:
Также мы писали о том, что бойцы ООС могут проходить реабилитацию, не покидая зоны проведения операции.
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