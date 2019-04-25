В Черкасской области потерявший ногу АТОшник занялся конным спортом

На войне мужчина потерял ногу, но он не падает духом





Добровольцем на фронт Сергей ушел в 2015 году и отслужил 2 года по контракту. Автомобиль, которым вывозил раненых, попал под обстрел, и мужчине оторвало ногу. Сначала ему предложили пообщаться и покормить лошадей для реабилитации. Но только кормлением лошадей Сергей не ограничился, и решил сесть в седло. После этого он "заболел" конным спортом. Мужчина уже 4 месяца тренируется дважды в неделю под руководством Екатерины. Тренер даже заказала специальное стремя для мужчины.

Хоть и езда верхом с протезом Сергею дается сложно, он готовится к первым всеукраинским соревнованиям в Киеве, которые состоятся в мае. Также мужчина мечтает о Паралимпиаде.

Напомним, ранее в Киеве открыли Центр поддержки ветеранов АТО, полицейских и спасателей. Veteran Hub объединил под одной крышей семь общественных организаций:

Также мы писали о том, что бойцы ООС могут проходить реабилитацию, не покидая зоны проведения операции.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Черкасской области потерявший ногу АТОшник занялся конным спортом". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"