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В Черкасской области потерявший ногу АТОшник занялся конным спортом

Сегодня, 06:06

На войне мужчина потерял ногу, но он не падает духом


Уроженец Черкасской области Сергей Прядко ушел на фронт добровольцем, но потерял на войне ногу. Когда мужчина вернулся, ему предложили пройти курс иппотерапии в качестве реабилитации. Сейчас Сергей не представляет своей жизни без конного спорта.

Добровольцем на фронт Сергей ушел в 2015 году и отслужил 2 года по контракту. Автомобиль, которым вывозил раненых, попал под обстрел, и мужчине оторвало ногу. Сначала ему предложили пообщаться и покормить лошадей для реабилитации. Но только кормлением лошадей Сергей не ограничился, и решил сесть в седло. После этого он "заболел" конным спортом. Мужчина уже 4 месяца тренируется дважды в неделю под руководством Екатерины. Тренер даже заказала специальное стремя для мужчины.

Хоть и езда верхом с протезом Сергею дается сложно, он готовится к первым всеукраинским соревнованиям в Киеве, которые состоятся в мае. Также мужчина мечтает о Паралимпиаде.

Напомним, ранее в Киеве открыли Центр поддержки ветеранов АТО, полицейских и спасателей. Veteran Hub объединил под одной крышей семь общественных организаций:

Также мы писали о том, что бойцы ООС могут проходить реабилитацию, не покидая зоны проведения операции.

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Тег лошади, реабилитация, конный спорт, Черкасская область, ато

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