В Харькове умер 28-летний мужчина: у него был коронавирус

В Харькове, где ранее вспышка COVID-19 была зафиксирована среди медиков, умер 28-летний мужчина, у которого был подтвержден коронавирус. Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.

Он отметил, что молодой мужчина к тому же имел тяжелое онкологическое заболевание.

"К сожалению, умерли два человека – 28-летний харьковчанин (имел тяжелое онкологическое заболевание) и 68-летняя жительница Харьковского района (имела, в частности, сердечно-сосудистые заболевания)", – рассказал Кучер.

Глава ХОГА также сообщил, что за последние сутки в регионе лабораторно подтверждены 17 случаев заболевания COVID-19. Это жители Харькова, Богодуховского, Первомайского и Харьковского районов.⠀

Госпитализированы с подтвержденным COVID-19 224 человека (в реанимации – 8 человек, трое из которых – подключены к аппарату ИВЛ). 339 – на самоизоляции.

С подозрением на коронавирус госпитализированы 157 человек, 49 – на самоизоляции.

В то же время в Харьковской области рекордное количество человек выздоровели за последние сутки – 29.

Напомним, ранее в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер председатель Кременецкого районного совета Владимир Стефанский. Ему было 49 лет.

О том, как с COVID-19 в Украине борются медики – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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