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В Харькове упавшая с крана кабина автомобиля раздавила мужчину

Сегодня, 10:45

От полученных травм 55-летний мужчина скончался

Фото: ГУНП в Харьковской области
Фото: ГУНП в Харьковской области.

В Харькове на одном из предприятий произошла трагедия. С крана сорвалась кабина автомобиля и раздавила мужчину, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Инцидент произошел 24 апреля в 15:25 в Новобаварском районе города. Как выяснили правоохранители, кабина с крана упала из-за несоблюдение соответствующих норм на предприятии. 55-летний пострадавший от полученных травм скончался.

"Данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции. В настоящее время проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – рассказали в полиции.

Напомним, не та давно в Нововолынске на заводе железобетонных изделий погиб 46-летний местный житель. Как оказалось, с мостового крана оторвалась и упала на людей грузовая тележка, к которой прикреплена бадья для бетона.

Также во о Львове на одной из строек бетонная плита придавила двух рабочих. ЧП произошло в момент погрузки на автомобиль. 22-летний львовянин скончался на месте происшествия от полученных травм. Второй пострадавший – 63-летний местный житель, получил открытую черепно-мозговую травму.

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Тег Харьков, предприятие, гибель, кран, мужчина, кабина, погибший

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