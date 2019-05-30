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В Харькове утонул 26-летний парень

30 мая, 16:42

По данным следствия, погибший пошел купаться пьяным

Фото: Pixabay

В Харькове утонул молодой человек. Инцидент произошел в Основянском районе города на Комсомольском озере 28 мая около 23:56.

По данным следствия, парень 1993 года рождения пошел купаться в состоянии алкогольного опьянения и утонул.

Тело погибшего без видимых следов насильственной смерти отправили в морг. Следователи открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("убийство").

Отметим, по данным ГСЧС, с начала года на водоемах страны уже погибло 265 человек, из которых 25 детей. При этом спасено 135 граждан, в том числе 20 детей.

Напомним, 15 мая в Запорожской области несчастный случай привел к гибели двух несовершеннолетних. В селе Бурчак Михайловского района двое детей 2007 года рождения утонули в оросительном канале. На место инцидента прибыло спасательное подразделение. После непродолжительных поисков тела детей обнаружили и изъяли из водоема.

Ранее мы писали, что  в Одесской области шестилетний ребенок утонул в бассейне для полива.  ЧП произошло в тот момент, когда малыш — младший ребенок в многодетной семье — играл во дворе со своими братиками и сестричкой, временно оставшись без присмотра взрослых: отец вышел в магазин, а мать занималась делами по хозяйству.

А на Буковине, в селе Недобоевцы Хотинского района, утонул 11-летний ребенок. Трагедия произошла во время купания в водоеме искусственного происхождения, где глубина на всей площади составляет около 5 метров.

Ранее спасатели дали ряд важных советов о том, как не стать жертвой воды.

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