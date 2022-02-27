В Харькове уже горит российская техника, которая утром вошла в город (видео)

В городе сейчас идут бои на Алексеевке, в районе Гидропарка и в центре

В Харькове неспокойная ситуация / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове произошел прорыв легкой российской техники. В том числе и в центральную часть города. Она тут же сгорела.

Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Цаплиенко в Telegram.

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"На метро "Киевская" стоят 4 бронемашины с тактическими знаками оккупантов. Идет бой на Чернышевском", – написал он.

По его словам, сейчас идут бои на Алексеевке, в районе Гидропарка и в центре.

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В Харькове известного антимайдановца "Топаза" поймали на диверсии

В Харькове одним из пойманных диверсантов оказался антимайдановец Игнат Кромской по прозвищу "Топаз". Его ранее судили по делу о посягательстве на территориальную целостность Украины, участии в массовых беспорядках и краже авто, обвиняли в похищении человека. Об этом сообщает ТРУХА Харьков.

Напомним, Кромской известен по позывному "Топаз" после появления в сети интернет видео, снятого в лагере "Антимайдана". Съемка обрывается после того, как на автора видео нападают "титушки" и он несколько раз взывает о помощи к сопровождающему его Кромскому: "Топаз, дай команду!".

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Кромской также был осужден за участие в событиях так называемой "русской весны" в Харькове весной 2014 года, — операции, целью которой было создать основу для введения российских войск в регион.

Ранее мы сообщали, что в Харькове оккупанты взорвали газопровод – в небо поднялось грибовидное облако.

Также напомним, в Харьковской области местные обезвредили БТР оккупантов.