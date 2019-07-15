В Харькове водители обвиняют заправки в махинациях

По словам автомобилистов, в баки заправляют больше газа, чем те могут вместить

В Харькове автомобилисты жалуются на то, что их обманывают чуть ли не при каждом заезде на АЗС. По словам водителей, там заправляют в бак топлива больше, чем тот может вместить. В ситуации разбирались журналисты "Сегодня".

Водитель Виталий Хребет рассказывает, что бак для сжиженного газа в его машине рассчитан на 45 литров этого топлива. Но на днях, говорит, на заправке заплатил больше, чем обычно: датчики заправки показали, что в емкость закачано 47 литров сжиженного газа.

"Заправка закачивает мне 45, 46, 47 литров. Я бегом к кассе подбежал, говорю: "куда ты дуешь, что ты дуешь?! У меня бак 45 литров!". А он мне начал объяснять, что это у нас полтавский газ, у него плотность такая", – делится Виталий.

Разговоры о плотности – несуразица, говорят специалисты. Погрешность вполне может быть, особенно в жару, когда газ немного расширяется. Но отнюдь не на литры.

"Если под большим давлением пропустить газ, повысить давление заправки, то может попасть в баллон немножко больше топлива. Плюс может быть еще 200-300 грамм наброса на температурную погрешность", – рассказал "Сегодня" кандидат технических наук, доцент Харьковского автомобильно-дорожного университета Николай Михалевич.

На АЗС "Сегодня" объясняют: недоразумения возникают, потому что водители не знают настоящего объема своих баллонов. А еще – из-за неисправного оборудования.

"90% претензий полностью необоснованные, так как владельцы не знают настоящий объем бака. Из оставшихся десяти – девять, это ситуации со сломанным оборудованием. 1% ситуаций – это когда оборудование может поломаться прямо на заправке", – говорит владелец сети АЗС Богдан Гузь.

При исправном оборудовании погрешность может составлять не более процента, отмечают автоэксперты.

"Вот эти все рассказы о плотности, законах Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, Шарля и другие умные вещи, которые очень любят применять рассказчики-заправщики, все это – чушь собачья. Около 40% заправок работают более-менее честно, а все остальные – как придется", – считает автоэксперт Александр Трепетин.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что с 1 июля в Украине началась реформа системы контроля оборота горючего, которая может повлиять на уровень спроса и предложения топлива на рынке, а соответственно, и на цены.

Бензин и дизельное топливо в июне подешевели на 10-17 копеек на литре, а автомобильный газ – на 34 копейки. Наши журналисты выясняли, с чем это связано и будет ли горючее дешеветь дальше?

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