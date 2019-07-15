Сделать стартовой
25,76
28,99
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

В Харькове водители обвиняют заправки в махинациях

15 июля, 15:23

По словам автомобилистов, в баки заправляют больше газа, чем те могут вместить


В Харькове автомобилисты жалуются на то, что их обманывают чуть ли не при каждом заезде на АЗС. По словам водителей, там заправляют в бак топлива больше, чем тот может вместить. В ситуации разбирались журналисты "Сегодня".

Водитель Виталий Хребет рассказывает, что бак для сжиженного газа в его машине рассчитан на 45 литров этого топлива. Но на днях, говорит, на заправке заплатил больше, чем обычно: датчики заправки показали, что в емкость закачано 47 литров сжиженного газа.

"Заправка закачивает мне 45, 46, 47 литров. Я бегом к кассе подбежал, говорю: "куда ты дуешь, что ты дуешь?! У меня бак 45 литров!". А он мне начал объяснять, что это у нас полтавский газ, у него плотность такая", – делится Виталий.

Разговоры о плотности – несуразица, говорят специалисты. Погрешность вполне может быть, особенно в жару, когда газ немного расширяется. Но отнюдь не на литры.

"Если под большим давлением пропустить газ, повысить давление заправки, то может попасть в баллон немножко больше топлива. Плюс может быть еще 200-300 грамм наброса на температурную погрешность", – рассказал "Сегодня" кандидат технических наук, доцент Харьковского автомобильно-дорожного университета Николай Михалевич.

На АЗС "Сегодня" объясняют: недоразумения возникают, потому что водители не знают настоящего объема своих баллонов. А еще – из-за неисправного оборудования.

"90% претензий полностью необоснованные, так как владельцы не знают настоящий объем бака. Из оставшихся десяти – девять, это ситуации со сломанным оборудованием. 1% ситуаций – это когда оборудование может поломаться прямо на заправке", – говорит владелец сети АЗС Богдан Гузь.

При исправном оборудовании погрешность может составлять не более процента, отмечают автоэксперты.

"Вот эти все рассказы о плотности, законах Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, Шарля и другие умные вещи, которые очень любят применять рассказчики-заправщики, все это – чушь собачья. Около 40% заправок работают более-менее честно, а все остальные – как придется", – считает автоэксперт Александр Трепетин.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что с 1 июля в Украине началась реформа системы контроля оборота горючего, которая может повлиять на уровень спроса и предложения топлива на рынке, а соответственно, и на цены.

Бензин и дизельное топливо в июне подешевели на 10-17 копеек на литре, а автомобильный газ – на 34 копейки. Наши журналисты выясняли, с чем это связано и будет ли горючее дешеветь дальше?


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег газ, Харьков, водители, обман, АЗС, заправки

Вы сейчас просматриваете новость " В Харькове водители обвиняют заправки в махинациях". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Украине спрогнозировали дальнейшее снижение цен на бензин и дизель

8 июля, 17:05

Такое мнение высказал директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн

Водителей ждет подорожание бензина: эксперт рассказал о ценах

5 июля, 11:28

В ближайшие месяцы АЗС немного поднимут расценки, считает специалист

После обращения представителя президента в Кабмине некоторые АЗС снизили цены на топливо

3 июля, 16:45

Снижение цен и тарифов там, где для этого есть объективные рыночные основания, является принципиальной позицией президента

Бензин может подорожать: эксперт назвал причину

3 июля, 08:39

В Украине идет борьба с теневым рынком топлива

Отек ног: как эффективно решить эту проблему

Без химии: 10 народных средств от комаров

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Что делать, если изо рта появился неприятный запах

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Бег и варикозное расширение вен: что важно знать

Почему нельзя фотографироваться в зеркале

Зеленый коктейль: железные причины пить этот напиток

В Польше запустили новые деньги

"Дим": Время и Стекло презентовали украиноязычную песню о любви

15 красавиц российского кино

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Доллар будет дешеветь из-за политики США: чем это опасно для Украины

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что наступает идеальное время для развития внутреннего производства за счет внешних инвестиций

"Отмотали" на 1,5 миллиона гривен: в Днепре разоблачили группу тарифных аферистов

Вчера, 06:40

Шайка из 6 человек работала по всей стране и помогала "экономить" на ЖКУ

Украина и Молдова: как будут развиваться отношения после политического кризиса

13 июля, 07:51

К решению проблемных украинско-молдавских вопросов Украине необходимо подходить еще и с позиции сдерживания российского влияния в Молдове

Летнего зноя не ждите: прогноз погоды в Украине на неделю

13 июля, 07:37

В понедельник, 15 июля дожди с грозами везде, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей

Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале "Красотка"

Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами

Продукт, спасающий от рака и диабета
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь