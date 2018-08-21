Принято решение по строительству нового современного онкологического центра, который будет оснащен современнейшим оборудованием

В Харькове восстанавливают областной центр онкологии. Отремонтировали часть палат. Починили кровлю. Но прежде всего, оснащают операционные и реанимацию – закупают новую аппаратуру.

"Все то оборудование, которое закупается, и которое на сегодняшний день функционирует, позволяет нам работать в рамках международных схем, международных стандартов", – говорит Денис Скорый, хирург-онколог, гендиректор областного Центра онкологии.

"Принято решение по строительству нового современного онкологического центра, который будет оснащен современнейшим оборудованием. Работаем с Кабинетом министров для того, чтоб внести финансирование в государственный бюджет. А также работаем с правительственными и неправительственными международными организациями и посольствами, чтоб привлечь международную техническую помощь", - говорит Юлия Светличная, губернатор Харьковской области.

Новый центр будет в парковой зоне – рядом со старыми отделениями. Уже готовят проектную документацию и проводит технические работы. Начать строительство планируют в следующем году.

Ранее сообщалось, в Харькове хирурги провели уникальную операцию.