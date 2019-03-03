В Харькове во время ремонта водопровода взорвался автомобиль коммунальщиков
Обстоятельства происшествия устанавливаются
Мужчина погиб в результате взрыва газового баллона в автомобиле "ГАЗ", который принадлежит коммунальному хозяйству.
Об этом сообщает отдел комуніквції ГУ Нацполиции в Харьковской области.
"Событие произошло 2 марта в 15:05 в Новобаварском районе Харькова. На улице Радиотехнической произошел взрыв газового баллона в автомобиле "ГАЗ", который принадлежит коммунальному хозяйству", – отмечает отдел коммуникации.
Установлено, что работники службы проводили ремонтные работы водопровода: "В результате взрыва погиб 54-летний работник коммунального хозяйства".
"Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины с санкцией ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 8 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - объясняет отдел коммуникации.
Ранее на АЗС под Киевом произошел взрыв, пострадал водитель "Газели". Взрыв произошел в тот момент, когда газом заправляли автомобиль "Газель", взорвался баллон газовой установки. В результате 47-летний водитель, который находился в машине, получил травмы различной степени тяжести. Мужчину госпитализировали и прооперировали.
Также в Киеве произошел масштабный взрыв на СТО: обгорели четыре машины. ЧП произошло при замене газовой установки на авто.
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