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В Харькове во время ремонта водопровода взорвался автомобиль коммунальщиков

Сегодня, 01:45

Обстоятельства происшествия устанавливаются

В Харькове во время ремонта водопровода взорвался автомобиль коммунальщиков Харьков Обстоятельства происшествия устанавливаются

Мужчина погиб в результате взрыва газового баллона в автомобиле "ГАЗ", который принадлежит коммунальному хозяйству.

Об этом сообщает отдел комуніквції ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Событие произошло 2 марта в 15:05 в Новобаварском районе Харькова. На улице Радиотехнической произошел взрыв газового баллона в автомобиле "ГАЗ", который принадлежит коммунальному хозяйству", – отмечает отдел коммуникации.

Установлено, что работники службы проводили ремонтные работы водопровода: "В результате взрыва погиб 54-летний работник коммунального хозяйства".

"Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины с санкцией ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 8 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - объясняет отдел коммуникации.

Ранее на АЗС под Киевом произошел взрыв, пострадал водитель "Газели". Взрыв произошел в тот момент, когда газом заправляли автомобиль "Газель", взорвался баллон газовой установки. В результате 47-летний водитель, который находился в машине, получил травмы различной степени тяжести. Мужчину госпитализировали и прооперировали.

Также в Киеве произошел масштабный взрыв на СТО: обгорели четыре машины. ЧП произошло при замене газовой установки на авто.

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