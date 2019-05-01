В Харькове "высадили" солнечное дерево: опубликованы фото

Любой желающий может зарядить свой гаджет от энергии солнца













В Харькове появилось первое солнечное дерево, которое "выросло" на главной площади Национального технического университета "ХПИ".

Ученые кафедры промышленной и биомедицинской электроники университета позаботились о том, чтобы рядом с ним можно было заряжать мобильные телефоны, пользоваться интернетом, а по вечерам конструкция выполняет функции фонаря.

"Энергия солнечных панелей заряжает аккумулятор в нижней части дерева. Это позволяет накопить энергию в дневное время и использовать ее. Объединение солнечных панелей (фотоэлементов) — полупроводниковых устройств, прямо преобразует солнечную энергию в постоянный электрический ток", – объяснили в пресс-службе ХПИ.

По словам ректора вуза, профессора Евгения Сокола, такой "сад" только начинают высаживать: вскоре на территории университетского городка появится еще три таких дерева.

Преобразования проходят в рамках создания Парка науки и техники STEAMPARK — совместного проекта "ХПИ" и Харьковской государственной академии дизайна и искусств. Там планируют установить промышленные и арт-объекты, среди которых будут и ветрогенераторы.

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