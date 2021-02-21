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В Харькове задержали агента России с секретными данными: журналист показал видео

21 февраля, 20:07

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Мужчина был завербован российской военной разведкой во время поездок в РФ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Харькове мужчину, которого разоблачили в работе на Россию. Об этом сообщил в Telegram журналист Андрей Цаплиенко.

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По его словам, задержанный оказался агентом Главного управления Генштаба Вооруженных сил России. Его задержали во время получения полного комплекта технической документации с грифом "секретно".

"Житель Харькова выезжал на территорию РФ, где был завербован российской военной разведкой. Материалы, которые злоумышленник планировал передать военной разведке РФ, касались разработок нового типа комплексной брони в сфере танкостроения", – написал журналист.

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Видео: t.me/Tsaplienko

Как сообщали новости "Сегодня", в начале февраля СБУ разоблачила крупную сеть агентов ФСБ. В ходе обысков правоохранители изъяли арсенал оружия и боеприпасов. Завербованные граждане Украины выполняли разведывательные задания кадровых сотрудников ФСБ.

Спустя несколько дней уже в Николаеве задержали агента ФСБ. Произошло это во время передачи информации противнику.

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Россия Харьков СБУ задержание агент

Источник: Сегодня

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