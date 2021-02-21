В Харькове задержали агента России с секретными данными: журналист показал видео

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Харькове мужчину, которого разоблачили в работе на Россию. Об этом сообщил в Telegram журналист Андрей Цаплиенко.
По его словам, задержанный оказался агентом Главного управления Генштаба Вооруженных сил России. Его задержали во время получения полного комплекта технической документации с грифом "секретно".
"Житель Харькова выезжал на территорию РФ, где был завербован российской военной разведкой. Материалы, которые злоумышленник планировал передать военной разведке РФ, касались разработок нового типа комплексной брони в сфере танкостроения", – написал журналист.
Как сообщали новости "Сегодня", в начале февраля СБУ разоблачила крупную сеть агентов ФСБ. В ходе обысков правоохранители изъяли арсенал оружия и боеприпасов. Завербованные граждане Украины выполняли разведывательные задания кадровых сотрудников ФСБ.
Спустя несколько дней уже в Николаеве задержали агента ФСБ. Произошло это во время передачи информации противнику.
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