В Харькове задержали француза, который разрисовывал вагоны метро

Мужчина "украшал" вагоны и снимал их на видео

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В Харькове 30 сентября на станции метрополитена задержали гражданина Франции, который пытался разрисовывать вагоны и снимал это на видео.

Инцидент произошел на станции "Метростроителей" около шести часов утра: парень 1992 года рождения пытался при помощи баллончика оставить рисунок в одном из вагонов, а также снимал процесс на видео, сообщает NewsRoom.

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В пресс-службе харьковского метрополитена информацию о задержании подтвердили, добавив, что с иностранцем сейчас работают сотрудники полиции и Службы безопасности Украины: сотрудников спецслужбы привлекли в связи с тем, что задержанный действовал на территории критически важного транспортного объекта.

Между тем, в пресс-службе областного управления Нацполиции информацию комментировать не стали, пообещав сделать это позднее.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Харькове планируют строительство новых станций метро – "Одесской" и "Державинской". В мэрии начали активную подготовку будущей стройплощадки, расселяя жильцов домов на проспекте Гагарина, однако, несмотря на то что изначально открыть "Державинскую" планировали в 2020 году, строительство пока не стартовало.

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