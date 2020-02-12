В Харькове закрывается крупный торговый центр: что произошло

«Магелан» закроют уже в апреле этого года

Фото: retailers.ua

Крупнейший торгово-развлекательный центр Харькова "Магелан", что по улице Кольцевая дорога, 4-а, планируют закрыть в апреле этого года.

Закрытие комплекса необходимо для его реконструкции и завершения строительства второй очереди, после чего ТРЦ будет носить название Planeta Mall. Об этом сообщила директор UTG Евгения Локтионова, передает СтройОбзор.

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"Сейчас вакантность первой очереди около 30%. Объект проектировался давно и не соответствует реалиям. Собственник ТРЦ решили закрыть его для того, чтобы переделать существующую часть и достроить оставшуюся", – уточнила Евгения Локтионова.

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Как планируется, в результате работ по расширению ТРЦ Planeta Mall его площадь составит 110 тыс. кв. м, помещения для аренды – 70 тыс. кв. м, а также паркинг на 1000 машиномест. В торговом центре будут работать супермаркет, универмаг товаров для дома, кинотеатр на 7 залов, детский развлекательный центр, супермаркет электроники, кафе, магазины. Строительство планируется завершить в конце 2020 года, но официальное открытие ТРЦ запланировано на конец I кв. 2021 года.

Как сообщал сайт "Сегодня", в Киеве разгорелся очередной скандал из-за строительства торгово-развлекательного центра, после того, как Деснянская РГА представила концепцию строительства ТРЦ "Лесная", где участок леса между Броварским проспектом, улицами Киото и Мурманской попадает под застройку.

А вечером 13 января на улице Антоновича в Киеве произошло масштабное ЧП. Из-за прорыва трубы кипяток хлынул на проезжую часть и затопил торговый центр Оcean Plaza. Все подробности, фото и видео вы можете узнать и увидеть в спецтеме – В Киеве Ocean Plaza затопило кипятком: все подробности, фото и видео.

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