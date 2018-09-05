В Харькове заработал муниципальный велопрокат: чем отличается от обычного

Пока работает только пять станций из 14 в центре, через пять лет обещают 120

Почти две недели в Харькове работает муниципальный велопрокат. Пока сеть состоит из 14 станций, которые расположены в центре города и приближенных к нему районах. Правда, в тестовом режиме работает только пять: на пл. Конституции, около станций метро "Госпром" и "Научная", на ул. 23 Августа — рядом с памятником Воину-освободителю, а также у входа в парк Горького. На станциях пока размещено по 5—7 велосипедов. "Сегодня" проверила, как работает новинка, и сравнила ее с уже существующими велопрокатами города.

Если будет спрос, то за пять лет оборудуют 120 станций, рапортуют чиновники.

"В планах, чтобы в каждом районе города, в частности в спальных, появились данные станции. Чтобы жителям было комфортно добираться, допустим, от жилого массива, где нет станции метрополитена, к станции метро. Для города это большой плюс, поскольку это альтернатива общественному транспорту", — считает директор гордепартамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров.

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ. Прокатиться на новеньком велосипеде мы решили от площади Конституции до Госпрома, сделав круг по ул. Клочковской. Для этого скачали специальное приложение и активировали учетную запись в нем: ввели номер телефона и получили в

SMS код для активации, привязали банковскую карту, с которой сразу же списали 50 грн, которые пополнили баланс аккаунта в системе велопроката. Скачивание приложения и регистрация в нем заняли около 10 минут. Еще минуту мы потратили на то, чтобы ввести номер понравившегося байка и услышать звуковой сигнал, который разрешает аренду байка. Готово — можно брать велосипед со стойки отправлять на покатушки.

Сейчас байки новенькие и чистенькие, оснащены звонком, корзиной, автоматической подсветкой для вечернего времени, переключателем скоростей, регулятором сидения. Единственное, чего нам не хватило во время тестирования, — зеркал, поэтому на проезжей части приходилось иногда оглядываться назад.

К чести водителей, многие из них уступали дорогу велосипедисту и с интересом рассматривали наш арендованый транспорт. Возвращать байк тоже несложно — его нужно зафиксировать в любой свободной стойке, дождавшись обязательно звукового сигнала.

За поездку, которая заняла чуть меньше часа, мы заплатили 20 грн.

Муниципальный велопрокат работает круглые сутки и только в режиме онлайн, за один час велопоездки нужно заплатить 20 грн, а месячный абонемент обойдется в 250 грн.

АЛЬТЕРНАТИВА. Мест, где еще можно взять байк напрокат, в Харькове немало, правда, стоимость аренды тут выше, чем на муниципальных станциях. Тариф за час покатушек колеблется в среднем от 30—50 грн за байк для начинающих до 70—150 грн за велосипед для профи в будние дни, в выходные же стоимость будет на 5—10 грн выше. Но в отличие от нового велопроката, там можно выбрать практически любой вид байка.

"Вы можете арендовать городской, горный, круизер, фетбайк, детский, профессиональный, мужской или женский, тандем", — перечислили нам ассортимент в одном из велопрокатов города.

Для тех, кто желает взять велосипед в прокат на длительный срок либо берет больше одного велика, стоимость будет снижаться. За отдельную плату предлагают специальный инвентарь и обмундирование.

Обязательное условие для аренды велосипеда в обычных пунктах проката

— в залог нужно оставить деньги или документы.

Напомним, в Украину пришли мировые тренды: украинцы пересаживаются на электрокары и велосипеды.

Как сообщалось, Uber собирается предложить клиентам пересесть на велосипеды.