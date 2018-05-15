В Харькове затопило станцию метро: фото

Вечером 14 мая на станции харьковского метро "Холодная гора" залило водой платформу. Фотографии случившегося разместили пользователи одного из городских пабликов.

В пресс-службе метрополитена подтвердили информацию о случившемся. Причиной "потопа" там назвали порыв трубопровода холодной воды на станции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Сети появилось видео зацепера в метро Харькова



"Происшествие случилось около 18:00. В течение 10-15 минут все последствия случившегося устранили, станцию на это время не закрывали. Ничего страшного не произошло", – рассказали в КП.

Напомним, вчера в Харькове возле метро умер мужчина. Как сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Харьковской области, инцидент произошел в 11:20: пенсионеру внезапно стало плохо, прохожие вызвали медиков, но врачи не успели помочь мужчине – он умер до приезда скорой.

Также мы писали, что на станции "Площадь Конституции" Харьковского метрополитена произошло небольшое ЧП. Сотрудники подземки приостановили работу одного из эскалаторов из-за того, что в нем застрял человек. Работники метро высвободили пленника и заново запустили эскалатор.