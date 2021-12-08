В Харькове женщина задушила сына и выпрыгнула из окна: в каком она состоянии

Сегодня ночью, 8 декабря, в Харькове 36-летняя женщина задушила своего сына и выпрыгнула из окна.
Об этом сообщили в Telegram-канале "ТРУХА Харьков".
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Случилось это в Харькове на улице Академика Павлова 132-В. Ребенку было 2 года. Мать его задушила, а после этого сама выпрыгнула в окно из 4 этажа.
Женщина осталась жива и сейчас находится в неотложной больнице под наркозом. На контакт она не идет.
Что говорят в полиции
В полиции сайту "Сегодня" сообщили, что в ходе расследования будет установлено, есть ли у женщины психические отклонения.
"Был выявлен мертвый ребенок. Задушила ли его мать – выясняется. Будет проведена соответствующая экспертиза", – сообщила спикер полиции Харьковской области Елена Баранник.
Каждые 40 секунд один человек убивает себя
По данным ВОЗ, каждые 40 секунд в мире происходит самоубийство, около 800 000 человек ежегодно заканчивают так жизнь.
В 2000 году в Украине случилось 32 самоубийства на 100 000 человек, а 2016 этот показатель уменьшился до 18,5. Но несмотря на это, Украина остается среди стран с высоким уровнем суицидов.
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