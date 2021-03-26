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В харьковских больницах катастрофически не хватает коек с кислородом – Терехов

26 марта, 02:54

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Больницы вынуждены работать на кислородных бочках

Заполняемость койкомест в Харькове сейчас достигает 75%, но в больницах, где лечат пациентов с коронавирусом, не хватает коек с кислородом.

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Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" заявил и.о. мэра Харькова Игорь Терехов.

По его словам, такая ситуация возникла из-за того, что в городе нет стационарной кислородной станции, поэтому больницы вынуждены работать на кислородных бочках, которые взяли в аренду.

"Этот вопрос поднимался уже неоднократно и мы просили Министерство охраны здоровья, чтоб они отреагировали на эту ситуацию", – сказал Терехов.

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Он отметил, что из городского бюджета выделили средства на двухмесячный запас медикаментов и закупили кислородные конденсаторы.

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Также ранее Терехов заявил, что в Харькове 3400 местных жителей получили первую дозу вакцины от коронавируса. На старте всеукраинской вакцинации от COVID-19 город получил 6800 доз вакцины, рассчитанных на вакцинацию 3400 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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больницы Терехов коронавирус пандемия
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