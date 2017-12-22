В харьковском экопарке пополнение: детеныши обезьян и японский журавль

Вчера, 06:07

Пернатый гость прибыл из частного зоопарка

Фото: feldman-ecopark.com
Фото: feldman-ecopark.com

В Региональном ландшафтном парке приветствуют пополнение. Как сообщает пресс-служба экопарка, накануне праздников на свет появились четыре детеныша приматов – свинохвостого макака, гамадрила, мартышки бразза и мандрила.

"Малыши здоровы и с ними все в порядке. Сейчас они со своими мамами находятся в отдельных помещениях, так сказать, "родильных отделениях", где будут до того, пока им можно будет присоединиться к своим сородичам. Здесь они окружены заботой и вниманием наших специалистов-ветеринаров", – говорит заместитель директора экопарка по зооветеринарным вопросам Валерия Иващенко.

Кроме этого, в парке поселился трехлетний самец японского журавля. По словам пресс-службы экопарка, он составит пару самке этого вида, которую два месяца назад передали из Рижского зоопарка.

Пока пернатая пара живет раздельно, весной гостя вместе с подругой выпустят в общий вольер к другим родственным птицам.

"Японский журавль прибыл к нам из частного зоопарка. Ветеринарный осмотр, карантин и другие необходимые процедуры уже пройдены. Состояние здоровья у него хорошее – питается с аппетитом. Основу рациона нашего журавля составляют зерновые и витаминные смеси, он также очень любит разные овощи", — дополняет Иващенко.

Напомним, в Харьковский экопарк привезли двух редких попугаев.

Кроме этого, в экопарке появился необычный перуанский пингвин. Альберта подарил зверинцу его бывший владелец.
пополнение, экопарк

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Автор:

Людмила Грубник

Источник:

"Сегодня"

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