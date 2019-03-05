В харьковском метрополитене нашли тело мужчины

Видимых признаков насильственной смерти на теле умершего не обнаружили

Проезд в метро Харькова подорожает до восьми гривен. Фото: пресс-служба мэрии Харькова

В харьковском метрополитене нашли тело мужчины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/afa/08e/5c5afa08e6cd5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/afa/08e/5c5afa08e6cd5.jpg 2019-03-05T12:16:00+02:00 Харьков Видимых признаков насильственной смерти на теле умершего не обнаружили

В метро Харькове обнаружили тело мужчины. Признаков насильственной смерти на его теле не обнаружили, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Правоохранителям о том, что в переходе станции "Проспект Гагарина" лежит мужчина без признаков жизни, сообщили сегодня утром около 5:40. По внешним признакам, у мужчины нет определенного места жительства. На его теле не обнаружили видимых признаков насильственной смерти, его отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

"Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Основянского отдела полиции", – рассказали в полиции.

На данный момент полицейские устанавливают личность мужчины и причины его смерти.

Напомним, ранее в Харькове на узловой станции метро "Площадь Конституции" умер человек. Как сообщили в пресс-службе метрополитена, одному из пассажиров стало плохо в вагоне, после чего другие пассажиры вынесли его на платформу. Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

А в Киеве на перроне станции метро "Дворец спорта" умерла 9-летняя девочка, страдавшая тяжелой формой ДЦП.

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