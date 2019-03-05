В харьковском метрополитене нашли тело мужчины
Видимых признаков насильственной смерти на теле умершего не обнаружили
В метро Харькове обнаружили тело мужчины. Признаков насильственной смерти на его теле не обнаружили, сообщили в пресс-службе местной полиции.
Правоохранителям о том, что в переходе станции "Проспект Гагарина" лежит мужчина без признаков жизни, сообщили сегодня утром около 5:40. По внешним признакам, у мужчины нет определенного места жительства. На его теле не обнаружили видимых признаков насильственной смерти, его отправили на судебно-медицинскую экспертизу.
"Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Основянского отдела полиции", – рассказали в полиции.
На данный момент полицейские устанавливают личность мужчины и причины его смерти.
Напомним, ранее в Харькове на узловой станции метро "Площадь Конституции" умер человек. Как сообщили в пресс-службе метрополитена, одному из пассажиров стало плохо в вагоне, после чего другие пассажиры вынесли его на платформу. Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины.
А в Киеве на перроне станции метро "Дворец спорта" умерла 9-летняя девочка, страдавшая тяжелой формой ДЦП.
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