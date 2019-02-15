В Житомирской области на окраине леса нашли тело мужчины

На теле мужчины обнаружили следы насильственной смерти

Фото: ГУНП в Житомирской области.

В Житомирской области на окраине леса нашли тело мужчины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6b9/d6b/5c66b9d6b6077.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6b9/d6b/5c66b9d6b6077.jpg 2019-02-15T15:30:00+02:00 Другие регионы На теле мужчины обнаружили следы насильственной смерти

В Житомирской области полицейские устанавливают личность мужчины, тело которого нашли на окраине леса в Попельнянском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП области.







О находке полицейским 14 февраля сообщил житель села Парипсы. Его тело находилось в лесной канаве. На трупе обнаружили следы насильственной смерти.

"По данному факту начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.

На данный момент полицейские устанавливают личность погибшего. По предварительному заключению экспертов, смерть мужчины наступила около двух месяцев назад.

Также в полиции опубликовали приметы погибшего. Рост у него был 170-175 см, возраст от 40 до 60 лет, среднего телосложения, глаза серого цвета, волосы короткие, имел лопоухость и незначительные проплешины. Мужчина был одет в темно-синюю куртку, жилетку черного цвета с двумя карманами по бокам и двумя карманами сверху, свитер темного цвета с капюшоном, спортивные штаны темного цвета, спортивные кроссовки и кожаные черные рукавицы.

Напомним, на детской площадке в Киеве нашли тело мужчины. Личность не установили, врачи подозревают, что молодой человек умер от передозировки наркотиков. Также мы писали, что в Днепре в частном доме нашли окровавленное тело мужчины.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Житомирской области на окраине леса нашли тело мужчины". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.