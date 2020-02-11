В харьковском зоопарке отметили день рождение пеликана-уникума: видео

Пернатому питомцу по кличке Малюк исполнился один год

В Харьковском зоопарке отметили день рождения розового пеликана по кличке Малюк.

Как сообщили на официальной странице зверинца, пернатый питомец стал первым за 50 лет розовым пеликаном, который родился в Харькове.

По мере взросления окрас пеликана менялся от розового к черному, и теперь птенец имеет черно-белое оперение, цвета кофе с молоком.

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К трем-четырем годам окрас птицы полностью сменится, и Малюк станет розовым. Судя по размерам, это самец. За год он научился плавать, ловить рыбу и адаптировался к пеликаньей "социально среде", в которой, кроме него, семь розовых пеликанов и один кудрявый.

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На день рождения пеликану преподнесли торт в виде розовых сердец из разных сортов рыбы.

Напомним, недавно в супермаркет Харькова на улице Одесской забежала обезьяна. Видео инцидента сняли очевидцы и опубликовали. Одна их посетительниц супермаркета предположила, что животное также могло сбежать из контактного зоопарка.

Кроме того, недавно енот прошелся по рынку в Германии. По словам представителя полиции, "енот был явно пьян". В этот день зверька видели возле рыбного рынка, у дверей пиццерии, а также на трамвайных путях. В конце концов на животное обратил внимание сотрудник службы безопасности. Поняв, что четверолапому нужна помощь, он вызвал спасателей, и до их приезда караулил его прямо у мусорного бака.

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