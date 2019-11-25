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В харьковском зоопарке вспыхнул пожар: фото

25 ноября, 10:20

Спасатели потушили пламя менее чем за полчаса

Фото: ХС Харьков, Telergam

Фото: ХС Харьков, Telergam

На территории зоопарка в центре Харькова вспыхнул пожар в вагончике. Об этом сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.

Пламя охватило вагончик утром 25 ноября. Спасатели узнали об этом в 08:57, и сразу же бросились на помощь. В бытовом вагоне лежали личные вещи, инструменты и спецодежда рабочих. В 09:20 пожарным удалось потушить огонь.

Фото: ХС Харьков, Telergam

"Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и эксперты ГСЧС", – отметили в пресс-службе.

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Ранее в Киеве в больнице скорой помощи на улице Братиславской произошел пожар. Как выяснилось, пламя охватило здание приемного отделения – горела мебель в одном из кабинетов. Как сообщили на месте сотрудники больницы, пострадавших нет. Это подтвердили и в ГСЧС. Во время тушения пожара с помощью автолестницы спасли троих, еще 45 человек эвакуировали из помещения.

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Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной их причиной в ГСЧС называют человеческий фактор.

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