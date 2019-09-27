В Харьковской области двое мужчин изнасиловали 16-летнюю девушку

Подозреваемых уже задержали, им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы

В Харьковской области полицейские задержали подозреваемых в изнасиловании 16-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Как выяснилось, 26 сентября в 15:20 к копам обратился отец потерпевшей. Мужчина сообщил, что 21 сентября около 20:00 вблизи села Серый Яр мужчины изнасиловали его несовершеннолетнюю дочь. По словам самой девушки, двое малознакомых мужчин предложили подвезти ее до поселка Великий Бурлук. Но вблизи села Серый Яр они изнасиловали потерпевшую прямо в машине.

Копы в течение нескольких часов установили личности злоумышленников и задержали их. Подозреваемые оказались местными жителями 20 и 44 лет. Им уже сообщили о подозрении и вскоре изберут меры пресечения.

Фото: ГУНП в Харьковской области

Фото: ГУНП в Харьковской области

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что мужчинам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Как сообщали новости "Сегодня", 11 июля Рада узаконила химическую кастрацию педофилов в Украине. Законопроект устанавливал, что за изнасилование малолетних, помимо лишения свободы от 10 до 15 лет, преступников должны были наказывать также принудительной химической кастрацией. Осужденным должны были вводить антиандрогенные препараты – химические вещества, которые снижают либидо и сексуальную активность.

Принятый документ вызвал волну негодования у экспертов. Говорилось, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины очень высоки. Также отмечалось, что не все подобные преступники больны педофилией.

Читайте подробнее в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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