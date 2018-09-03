В Харьковской области легковушка сбила 10-летнюю девочку

В городе Изюм Харьковской области легковой автомобиль "ВАЗ" сбил десятилетнюю девочку, она находится в коме. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

ДТП произошло сегодня в 14:03 перед мостом через реку Северский Донец. За рулем легковушки находился 41-летний мужчина. Отец пострадавшей на попутной машине отвез ребенка в местную больницу. Предварительно, девочка получила черепно-мозговую травму, перелом костей черепа и кровоизлияние в мозг. Сейчас ребенок находится в коме.

На данный момент все обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.