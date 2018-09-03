Смертельное ДТП в Житомирской области: столкнулись трактор и мопед

Сегодня, 13:34

Водитель мопеда погиб на месте аварии, его пассажир оказался в реанимации 

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Житомирской области столкнулись трактор и мопед, в результате чего один человек погиб, еще один – пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло вечером 1 сентября в Новоград-Волынском районе. Мопед под управлением 34-летнего мужчины врезался в полуприцеп трактора "НТС-10", который двигался во встречном направлении. В результате столкновения водитель мопеда погиб на месте происшествия. Его 24-летнего пассажира с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

"Все причины и обстоятельства рокового происшествия выясняются в рамках начатого досудебного расследования", – добавили в полиции.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек,  пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человекПремьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах. 
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