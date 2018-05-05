В Харьковской области нашли тело пропавшего в прошлом году мальчика

5 Мая 2018, 11:43

Подростка искали четыре месяца

Фото: пресс-служба полиции в Харьковской области
Фото: пресс-служба полиции в Харьковской области

В Харьковской области правоохранители нашли тело подростка, который пропал 4 месяца назад. Об этом сообщает местная полиция.

"Тело подростка нашли на луговом участке в камышах возле объездной дороги, которая находится неподалеку от пгт Краснокутск. Видимых следов насильственной смерти на теле умершего эксперты не обнаружили", – говорится в сообщении.

14-летний подросток пропал 29 января 2017 года: он ушел из дома и не вернулся. житель пгт Краснокутск ушел из дома семейного типа и не вернулся. Мальчика разыскивал личный состав полиции Харьковской области.

На данный момент обстоятельства смерти несовершеннолетнего неизвестны: над их установлением работает полиция. Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Не так давно в переходе харьковской подземки нашли тело мужчины

Кроме того, полицейские Харьковской области раскрыли убийство пожилой женщины. Преступник забил старушку до смерти из-за пяти тысяч гривен и 200 долларов. 
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