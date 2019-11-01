Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,82
27,68

В Харьковской области огонь уничтожил иномарку: погиб молодой парень

1 ноября, 12:36

Расследованием трагедии уже занялись полицейские

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В Лозовой Харьковской области произошло жуткое ЧП – 23-летний парень сгорел в собственной легковушке.

О пожаре на обочине проезжей части напротив дома №70 на Кооперативной улице спасателям сообщили 1 ноября в 3:02. Там вспыхнула легковушка Chevrolet Lacetti. Спасателям удалось локализовать пожар в 3:18, а в 3:27 его полностью потушили.

Фото: ГСЧС

Кроме того, на месте ЧП работали следственно-оперативная группа районной полиции и криминалистическая лаборатория. Копы уже начали расследование пожара. Пока что производство открыли с пометкой "несчастный случай". Причина пожара пока неизвестна.

Также новости "Сегодня" писали, что на бульваре Перова, 25в, в Киеве сгорели три авто. Все машины стояли во дворе. Водитель Toyota сел в автомобиль, включил зажигание, и в это время машина загорелась. Пламя также охватило и стоящие рядом машины – Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Лозовая полиция харьковская область легковушки пожары ГСЧС

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Перестрелка и взрыв в Харькове: все подробности, фото и видео
Перестрелка и взрыв в Харькове: все подробности, фото и видеоХарьков
В Харькове водитель троллейбуса сделал предложение кондуктору прямо в салоне
В Харькове водитель троллейбуса сделал предложение кондуктору прямо в салонеХарьков
В Харьковской области мужчина потушил пожар в своем доме и нашел тело сына
В Харьковской области мужчина потушил пожар в своем доме и нашел тело сынаХарьков
В Украине появился старейший электромобиль – электро-
В Украине появился старейший электромобиль – электро-"Волга": видеоХарьков
Стрельба в Харькове: в полиции установили личность стрелка
Стрельба в Харькове: в полиции установили личность стрелкаХарьков
В Харькове пятый день ищут подростка: приметы мальчика
В Харькове пятый день ищут подростка: приметы мальчикаХарьков

Новости партнеров

Loading...
загрузка...