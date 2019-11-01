В Харьковской области огонь уничтожил иномарку: погиб молодой парень

Фото: ГСЧС

В Лозовой Харьковской области произошло жуткое ЧП – 23-летний парень сгорел в собственной легковушке.

О пожаре на обочине проезжей части напротив дома №70 на Кооперативной улице спасателям сообщили 1 ноября в 3:02. Там вспыхнула легковушка Chevrolet Lacetti. Спасателям удалось локализовать пожар в 3:18, а в 3:27 его полностью потушили.

Фото: ГСЧС

Кроме того, на месте ЧП работали следственно-оперативная группа районной полиции и криминалистическая лаборатория. Копы уже начали расследование пожара. Пока что производство открыли с пометкой "несчастный случай". Причина пожара пока неизвестна.

Также новости "Сегодня" писали, что на бульваре Перова, 25в, в Киеве сгорели три авто. Все машины стояли во дворе. Водитель Toyota сел в автомобиль, включил зажигание, и в это время машина загорелась. Пламя также охватило и стоящие рядом машины – Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор.

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