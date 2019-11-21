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В Харьковской области отчим изнасиловал 14-летнюю девочку

21 ноября, 14:55

Мужчине грозит до 12 лет за решеткой

В Люботине произошел вопиющий случай – 14-летнюю девочку изнасиловал ее отчим. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Харьковской области.

Как выяснилось, родные родители девочки умерли и ее воспитанием занимался 49-летний отчим. Копы разыскали преступника. Увидев полицейских, он пытался покончить жизнь самоубийством, ударив себя ножом в живот. Его доставили в больницу. Теперь мужчине грозит от 7 до 12 лет тюремного заключения.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, следствие продолжается", – рассказали в полиции.

Напомним, недавно Верховная Рада Украины отменила закон о химической кастрации педофилов.

Отметим, что этот закон ранее вызвал волну негодования у экспертов. Некоторые указывают, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины очень высоки. Также отмечается, что не все подобные преступники больны педофилией. Читайте подробнее в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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