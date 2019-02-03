В Харьковской области подросток был ранен взрывом петарды

17-летний парень получил травмы руки и глаза

Петарда взорвалась в руках у подростка. Фото: Нацполиция

В Харьковской области подросток был ранен взрывом петарды //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/683/210/5c5683210306c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/683/210/5c5683210306c.jpg 2019-02-03T08:06:48+02:00 Харьков 17-летний парень получил травмы руки и глаза

В Харьковской области после взрыва петарды селе Должик Золочевского района пострадал 17-летний парень. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

"Информация о том, что в селе Должик Золочевского района подросток получил травму в результате использования пиротехнического изделия, поступила в Змиевский отдел полиции 1 февраля около 22:00. Прибывшие на место вызова полицейские установили, что подросток в помещении клуба подорвал петарду, которая взорвалась у него в руках", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что парня госпитализировали, его диагноз уточняется. По предварительным данным, у него травма левой кисти и ожог роговицы левого глаза. По словам потерпевшего, петарду он нашел на улице.

Информация о произошедшем зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Золочевского отдела полиции. Проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как в Запорожье из-за брошенной с улицы петарды вспыхнул серьезный пожар в квартире на втором этаже жилой многоэтажки. Хозяйка успела покинуть горящее помещение, но огонь нанес немалый ущерб.

А в Никополе двое детей пострадали из-за взрыва петарды. Мальчики – пятнадцати и девяти лет – нашли ее на улице старший – поджег фитиль, и петарда разорвалась прямо у него в руках. Подростку обожгло руки и лицо. У младшего – травмы глаз. Обоих – госпитализировали.

В Киеве 10-летняя девочка получила травму ноги в новогоднюю ночь. Неизвестные выбросили с балкона петарду, которая взорвалась у ног ребенка.

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