Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

В Харьковской области подросток был ранен взрывом петарды

Сегодня, 08:06

17-летний парень получил травмы руки и глаза

Петарда взорвалась в руках у подростка
Петарда взорвалась в руках у подростка. Фото: Нацполиция
В Харьковской области подросток был ранен взрывом петарды //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/683/210/5c5683210306c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/683/210/5c5683210306c.jpg Харьков 17-летний парень получил травмы руки и глаза

В Харьковской области после взрыва петарды селе Должик Золочевского района пострадал 17-летний парень. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

"Информация о том, что в селе Должик Золочевского района подросток получил травму в результате использования пиротехнического изделия, поступила в Змиевский отдел полиции 1 февраля около 22:00. Прибывшие на место вызова полицейские установили, что подросток в помещении клуба подорвал петарду, которая взорвалась у него в руках", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что парня госпитализировали, его диагноз уточняется. По предварительным данным, у него травма левой кисти и ожог роговицы левого глаза. По словам потерпевшего, петарду он нашел на улице.

Информация о произошедшем зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Золочевского отдела полиции. Проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как в Запорожье из-за брошенной с улицы петарды вспыхнул серьезный пожар в квартире на втором этаже жилой многоэтажки. Хозяйка успела покинуть горящее помещение, но огонь нанес немалый ущерб. 

А в Никополе двое детей пострадали из-за взрыва петарды. Мальчики – пятнадцати и девяти лет – нашли ее на улице старший – поджег фитиль, и петарда разорвалась прямо у него в руках. Подростку обожгло руки и лицо. У младшего – травмы глаз. Обоих – госпитализировали.

В Киеве 10-летняя девочка получила травму ноги в новогоднюю ночь. Неизвестные выбросили с балкона петарду, которая взорвалась у ног ребенка. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег петарда, харьковская область, пиротехника

Вы сейчас просматриваете новость " В Харьковской области подросток был ранен взрывом петарды". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Харьковской области из-за утечки газа погибли два человека

31 января, 11:17

По предварительным данным, трагедия произошла из-за неисправного котла

Жуткий пожар в Харьковской области: погибли 17-летняя мать и младенец

8 января, 10:33

Огонь охватил 100 "квадратов" жилого дома

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Как айтишники страну кормят, или почему высокие зарплаты – хорошо для экономики

Вчера, 07:51

Опрос показал, сколько в среднем зарабатывают представители отрасли информационных технологий

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале

1 февраля, 07:51

Эксперты считают, что в ближайшее время ниже 27 грн цена доллара не опустится

Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

1 февраля, 07:38

За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади