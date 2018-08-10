В Харьковской области продолжается расследование смерти молодого эколога

Сегодня, 05:46

Многие односельчане до сих пор уверены, что парня повесили за то, что активно боролся против компании, сливавшей промышленные отходы


В Харьковской области "зависло" расследование о смерти эколога, который боролся с фирмой, сливавшей в поселке Эсхар промышленные отходы. Больше двух месяцев прошло с того дня, когда в лесу нашли повешенным Николая Бычко. Новость о смерти 23-летнего парня подняла на протест почти весь поселок. В первоначальную версию следствия – самоубийство – друзья и знакомые активиста не верят.

Многие односельчане до сих пор уверены, что парня повесили за то, что активно боролся против компании, сливавшей промышленные отходы в местную очистную систему.

Полиция бездействует и более того намеренно срывает расследование, считает юрист Роман Лихачев. Говорит, следователи якобы потеряли значимую улику – часть висельной петли. А экспертизы не провели вовремя.

В прокуратуре парируют: мелкие нарушения были. Но на ход следствия они не влияют. Причастные к делу допрошены. Экспертизы назначены вовремя и проводятся как положено.

После смерти Николая Бычко под давлением громады в отставку подал поселковый голова, а контракт со скандальной фирмой, против которой боролся парень, разорвали. Теперь ищут средства на реконструкцию очистной станции и контролируют бюджетные траты.

Полиция отрабатывает три версии: убийство, доведение до самоубийства и суицид. Из собственных достоверных источников в правоохранительных органах нам стало известно: Николай Бычко несколько последних лет интересовался темой суицида, магии и загробной жизни. В интернете неоднократно искал, как безболезненно покончить с собой. Но правоохранители настаивают: точки в деле о его смерти расставят эксперты.

Ранее сообщалось, что Украина утопает в мусоре: на каждого человека приходится по 8,5 тонн отходов.

Также мы писали о том, что более 200 экологических активистов по всему миру погибли насильственной смертью в 2017 году.
убийство, экология, самоубийство, экологи

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"Сегодня"

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