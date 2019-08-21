В Харьковской области рейдеры напали на госпредприятие

Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы

/ Фото: Нацполиция

В Харьковской области правоохранители задержали 15 человек, которые сегодня, 20 августа, пытались сорвать работу государственного исследовательского предприятия в поселке Красная Волна. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

"20 группа лиц пыталась сорвать работу государственного исследовательского хозяйства, расположенного в поселке Красная Волна Великобурлукского района. Неизвестные в масках, предположительно с оружием, спровоцировали конфликт с новым руководством предприятия, повредили автомобиль "Лексус" и скрылись на трех машинах с места происшествия", – рассказывают в полиции подробности происшествия.

Чтобы задержать злоумышленников, правоохранители организовали поисковые мероприятия и действовали по специальной операции "Перехват". Через несколько часов автомобили злоумышленников обнаружили в соседнем дворе. Известно, что возраст задержанных – от 21 до 42 лет.

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Правоохранители открыли уголовное производство по двум статьям: ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают до 7 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киевской области произошла попытка рейдерского захвата – разыгрался настоящий боевик с криками, драками и вызовом полиции – в село Ольшанская Новоселица приехали мужчины крепкого телосложения с документами о смене главы сельскохозяйственного кооператива.

Напомним, в ноябре 2018 года был внесен в Верховную Раду был внесен антирейдерский закон. Министр юстиции Павел Петренко отмечал, что законопроект разработан совместными усилиями Министерства юстиции, народных депутатов, представителей бизнес-сообщества, офиса BRDO и бизнес-омбудсмена.

Впрочем, в декабре-2018 Верховная Рада не приняла этот антирейдерский закон во втором чтении. Документ был отправлен на доработку для повторного второго чтения.

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