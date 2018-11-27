В Харьковской области школы начали закрывать из-за гриппа

В Харьковской области пять школ закрылись на карантин из-за массового заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. За неделю число заболевших в регионе увеличилось на половину, и большая часть из них – дети.

В то же время, эпидемический порог пока не превышен. Специалисты подчеркнули, что даже несмотря на активную циркуляцию вирусов, вакцинироваться все еще не поздно.

Ранее мы писали о том, что после стремительного похолодания в Украине повысилась повысилась вероятность заболеваний. Чаще всего это может быть банальной простудой, но иногда человека может подстерегать и опасный грипп.

Так, в Одесской области медики предупредили, что жителям региона будут угрожать три штамма гриппа: вирус типа А "Мичиган", А "Сингапур" и В "Колорадо".

Также мы писали о том, что за неделю только в столице инфекция уложила в кровати почти 12 тысяч человек. Всего же гриппом и респираторными вирусными инфекциями сейчас болеют более 145 000 украинцев, причем большинство из заболевших – дети.