В Харьковской области произошел масштабный взрыв: есть погибшие и раненые (фото)

В Дергачевском районе Харьковской области на территории газоперерабатывающей станции произошел взрыв. В результате погибли и пострадали люди.
Об этом сообщили в полиции Харьковской области.
По предварительной информации, на территории газоперерабатывающей станции произошел взрыв природного газа без последующего возгорания. Задымление составило около 200 кв. метров.
"Сейчас известно о двух погибших и девятерых пострадавших", – сказала журналистам "Сегодня" спикер полиции Харьковской области Елена Баранник.
"На месте происшествия работает спецтехника, которая разбирает поврежденные взрывом конструкции. Это делается для того, чтобы достать тела двух погибших", – сказал нам спикер харьковских спасателей Игорь Лупандин.
На место происшествия срочно выехало руководство Дергачевского отдела полиции и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, ранее в центре Харькова произошел взрыв – на неизвестном взрывном устройстве подорвался мужчина.
Также сообщалось, что в Голосеевском районе столицы на территории предприятия произошел взрыв. В результате пострадали два человека.
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