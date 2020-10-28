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В Харьковской области произошел масштабный взрыв: есть погибшие и раненые (фото)

28 октября, 12:50

Игорь Серов , Татьяна Очеретяная

Пострадали девять человек

В Дергачевском районе Харьковской области на территории газоперерабатывающей станции произошел взрыв. В результате погибли и пострадали люди.

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Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

/ Фото: ГСЧС

По предварительной информации, на территории газоперерабатывающей станции произошел взрыв природного газа без последующего возгорания. Задымление составило около 200 кв. метров.

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/ Фото: ГСЧС

"Сейчас известно о двух погибших и девятерых пострадавших", – сказала журналистам "Сегодня" спикер полиции Харьковской области Елена Баранник.

/ Фото: ГСЧС

"На месте происшествия работает спецтехника, которая разбирает поврежденные взрывом конструкции. Это делается для того, чтобы достать тела двух погибших", – сказал нам спикер харьковских спасателей Игорь Лупандин.

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/ Фото: ГСЧС

На место происшествия срочно выехало руководство Дергачевского отдела полиции и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

/ Фото: ГСЧС

Напомним, ранее в центре Харькова произошел взрыв – на неизвестном взрывном устройстве подорвался мужчина.

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Также сообщалось, что в Голосеевском районе столицы на территории предприятия произошел взрыв. В результате пострадали два человека.

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взрыв погибшие харьковская область
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