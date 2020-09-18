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В центре Харькова прогремел взрыв (фото, видео)

18 сентября, 17:51

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Инцидент произошел на улице Алчевских

В центре Харькова сегодня, 18 сентября, произошел взрыв – на неизвестном взрывном устройстве подорвался мужчина.

Все случилось на улице Алчевских. Примечательно, что в Сети сначала появилась информация о перестрелке и заложнике. Но это, как рассказали в пресс-службе местной полиции, оказалось фейком.

Позже выяснилось, что 57-летний мужчина покончил жизнь самоубийством.

По данным полиции, около 15:30 к ним позвонила женщина и сообщила, что ее муж взял с собой какой-то подозрительный предмет и ушел в гараж. При этом она отметила, что он в последнее время он находился в депрессивном состоянии и не пускает ее к себе.

На место срочно прибыли полицейские, но когда они пробрались в гараж, мужчина уже был мертв.

Напомним, недавно в Днепре возле стен областной государственной администрации мужчина вонзил себе нож в живот.

Кроме того, ранее в центре Киева произошла попытка самосожжения, очевидцами которой стали полицейские и участники акции протеста, которая проходила рядом – им удалось быстро потушить огонь на мужчине.

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