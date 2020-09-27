В Харьковской области снова антирекорд: почти 500 новых пациентов с COVID-19

Это самый большой суточный прирост в Украине

В Харьковской области установили новый рекорд по заражениях коронавирусом за сутки. 26 сентября COVID-19 обнаружили у 494 человек. Также это самый большой суточный прирост и по всей Украине.

Реклама

Об этом свидетельствуют данные СНБО.

На втором месте в рейтинге стоит Киев. Там подтвердили 323 новых заражения и 11 летальных случаев. С начала пандемии болезнь унесла жизнь 361 жителя столицы.

В Днепропетровской области пациентов с COVID-19 стало на 167 больше. За сутки умерли пять человек, а с начала пандемии — 106.

Четвертое место заняла Львовская область. Там обнаружили 148 больных и четыре летальных случая. С начала эпидемии COVID-19 унес жизни 555 жителей региона.

Реклама

А в Одесской области, которая заняла пятое место по количеству новых зараженных, добавилось еще 142 инфицированных. Всего болезнь унесла жизни 187 человек, за последние сутки зафиксировано пять смертей.

Менее 100 случаев обнаружили в восьми областях Украины.

Как известно, в Украине за субботу, 26 сентября, зафиксировали 3130 больных COVID-19.

Также мы писали, что в Харьковской области от коронавируса умерли три медика из разных больниц.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама