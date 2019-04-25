В Харьковской ОГА назвали сферы сотрудничества с иностранцами

Светличная рассказала, какие сферы будут главными в сотрудничестве с иностранцами

Харьковская область будет сотрудничать с иностранными партнерами в энергетике, медицине, сельском хозяйстве, IT и охране общин.

С визитом в Харьков приехали Чрезвычайный иПолномочный Посол Республики Корея в Украине Ли Янг-Гу и глава консультативной миссии Европейского Союза Кяс-тутис Ланчин-скас. Дипломаты провели встречу с губернатором, обсудили уже реализованные проекты в сферах энергосбережения, охраны и децентрализации.

Также была достигнута договоренность сотрудничать в будущем. Иностранные партнеры подчеркнули, что область имеет большой потенциал.

"Самое главное, эти встречи объединяла одна цель – дальнейшее сотрудничество с Харьковской областью. Имеем полное доверие нашим действиям и продуктивные результаты. Поэтому будем работать и дальше, для того чтобы внедрять новые проекты на территории Харьковской области тем самым укрепляя страну", – заявила глава Харьковской ОГА Юлия Светличная.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Харьковском областном совете была создана депутатская группа "Единство и развитие Харьковщины", в которую вошли представители всех шести фракций, три четверти депутатов. Светличная возглавила это объединение.

Кроме того, мы писали о визите главы Харьковской ОГА в областную детскую больницу, где был проведен ремонт палат, закуплено новое оборудование, а также внедрялись областные программы, когда бюджетные средства предоставляют возможность лечиться тем семьям, у которых нет денег для лечения своих детей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Харьковской ОГА назвали сферы сотрудничества с иностранцами". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"