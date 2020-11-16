В харьковской школе обнаружили боевой яд

В Харькове на территории одной из школ при проведении ремонтных работ была обнаружена колба с боевым ядом – адамситом.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

При проведении осмотра места происшествия из школы эвакуировали 380 человек, никто не пострадал.

"16 ноября в 14:24 в дежурную часть Московского отдела полиции поступило сообщение от работников ДСНС о том, что в помещении школы по улице Харьковская набережная при проведении ремонтных работ в старом дымоходе обнаружены две запаянные колбы с зеленым порошкообразным веществом", – рассказали в полиции.

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Одна из колб была с маркировкой – "Адамсит".

Изъятое вещество будет уничтожено специалистами ДСНС.

Напомним, в Харькове на улице Амурской нашли мертвой 45-летнюю местную жительницу.

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