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В Кировоградской области на территории школы на мужчину рухнула плита (фото)

29 октября, 18:32

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Пострадавшего госпитализировали

В Кировоградской области на территории школы-интерната на 37-летнего мужчину упала плита перекрытия.

Об этом сообщил начальник Управления ГСЧС в Кировоградской области Виталий Миронюк в Facebook.

По его словам, инцидент случился в поселке Добровеличковка во время ремонтных работ. В помещении одноэтажного здания-мастерской обвалилась плита перекрытия и часть наружной стены. В результате под плитой оказался один человек.

Спасатели с помощью воздушной подушки освободили 37-летнего мужчину и передали медикам.

Напомним, в Виноградове Закарпатской области рухнуло здание бывшего кинотеатра "Промінь". Под завалами погиб мужчина, еще одного – госпитализировали с травмами.

Кроме того, в центре Одессы обрушилась стена 130-летнего дома.

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