Вдвое больше услуг и современная медтехника: в Дергачах обновили приемное отделение

В Дергачевской центральной районной больнице в Харьковской области появилось современное приемное отделение. Все работы по реконструкции и обустройству помещений уже выполнены – осталось закончить оформление документов для ввода объекта в эксплуатацию. Проект реконструкции приемных отделений области реализуется в рамках программы президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка". Современное оборудование, которым оснащаются отделения, поможет сэкономить жизненно необходимое время для спасения пациентов.

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Об этом сообщил спикер Харьковской ОГА Владислав Сакович.

Ремонтные работы в Дергачевской больнице начались в октябре 2020 года – в то время приемное отделение занимало всего несколько кабинетов на 200 квадратных метрах, а во время реконструкции его площадь была расширена до 700 квадратных метров за счет перепрофилирования некоторых помещений.

"Благодаря "Большой стройке" мы получили современную малую операционную, комнаты с санузлами для комфортного пребывания пациентов. Есть все современные условия для маломобильных и незрячих пациентов. Отремонтированы коридоры и кабинеты. Таких условий у нас раньше не было", – рассказала медицинский директор учреждения Светлана Бережная.

В больнице появилось новое современное оборудование, в частности компьютерный томограф, аппарат для гастроскопии и колоноскопии. До сих пор такого оборудования в медицинском учреждении не было.

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Бережная также добавила, что теперь больница соответствует всем требованиям Национальной службы здоровья по программе раннего выявления онкопатологии желудочно-кишечного тракта.

"В этом году мы уже подписали соглашение с Национальной службой здоровья Украины", - отметила она.

Теперь Дергачевская ЦРБ сможет заключать с Национальной службой здоровья Украины вдвое больше договоров, а спектр услуг Дергачевской ЦРБ расширился более чем в два раза.

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Кроме того, врачи медучреждения получили возможность помогать больным не только в стационарных условиях, но и мобильными бригадами. А также оказывать помощь пациентам с неврологической патологией и патологией опорно-двигательной системы, больным острым мозговым инсультом, амбулаторно принимать беременных, оказывать стоматологическую помощь, помогать ВИЧ-инфицированным и наркозависимым пациентам.

Как сообщил ранее заместитель руководителя Офиса президента и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко, в 2021 году президентская программа расширена за счет социальной инфраструктуры, в числе которой 177 приемных отделений.

Напомним, также в ходе "Большой стройки" в Харькове возводят новый онкологический центр. Онкоцентр будут строить в 4 очереди. Первая и вторая очередь – это лечебно-диагностический корпус. После строительства первой и второй очереди врачи смогут переехать в новое здание.