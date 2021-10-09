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Вылетели на тротуар и сбили светофор: иностранцы устроили ДТП в Харькове

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
9 октября, 12:45
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Водитель оставил машину на своих друзей и ушел с места происшествия, не дожидаясь прибытия полицейских
В Харькове произошло ДТП
В Харькове произошло ДТП / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром, 9 октября, на улице Сумской в Харькове трое иностранцев на Maserati сбили светофор.

Об этом сообщают свидетели ДТП в харьковских соцсетях.

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На автомобиле Maserati ехали трое иностранцев. Водитель автомобиля на большой скорости хотел повернуть с улицы Динамовской на Сумскую, но не справился с управлением и вылетел на тротуар, где был остановлен светофором.

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Самые распространенные причины ДТП в Украине

  • превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное управления – 5%.

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