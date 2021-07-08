Выясняли, чей Крым. В Харькове произошла поножовщина (видео)

В новом кафе в центре города спор о Крыме закончился поножовщиной. На место ЧП выезжали копы

В кафе в центре Харькова в ночь с 7 на 8 июля между посетителями произошел конфликт. Фото: коллаж "Сегодня"

Во время конфликта в харьковском кафе "Молодость", расположенном на площади Конституции, один из посетителей ударил другого ножом.

Об этом сообщают свидетели в соцсетях.

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Также в сети распространили видео, которое снимал пострадавший и его знакомые. На первом кадре видно, что пострадавший спрашивает у вероятного нарушителя "Чей Крым?", на что тот отвечает: "Наш, российский".

На втором кадре пострадавший уже демонстрирует перемотанную руку, которую, по словам мужчины, оппонент, который назвал временно оккупированный полуостров российским, ранил ножом.

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На место прибыли полицейские. Пострадавший сообщил, что мужчина в красной футболке ударил его ножом.

"В руке был (нож – ред.). Достал, пырнул и все", — сказал он.

При этом сам мужчина в красной футболке отрицает факт нанесения им повреждений.

Ранее мы сообщали, что в Польше в споре о Крыме зарезали украинца.

Также напомним, ЕС продлил "крымские" санкции против России.

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О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: