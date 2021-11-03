Взрыв на АЗС под Харьковом: спустя неделю пожар еще продолжается (фото)

Спасатели борются с загоранием с 28 октября. Жертв и пострадавших нет

В Харьковской области продолжается пожар. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на утро 3 ноября на территории АЗС WOG на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" продолжают гореть остатки газового конденсата. Взрыв на заправке произошел еще 28 октября, и спасатели борются с загоранием.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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По состоянию на 7 утра 3 ноября на территории АЗС WOG из-за запорной арматуры подземной емкости продолжается горение остатков газового конденсата.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

Для дежурства привлечены 4 человека и 1 единица техники ГСЧС.

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Детали взрыва

Взрыв раздался в 04:31 28 октября на автодороге Киев – Харьков – Довжанский вблизи села Рай-Оленевка Харьковского района.

На АЗС произошла разгерметизация подземной емкости с газом (объем 18 кубометров), в результате чего произошел взрыв. Затем огонь перекинулся на два грузовых автомобиля, которые стояли на заправке.

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