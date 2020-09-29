Українська
$ 28,31
33,04
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

За пост мэра Харькова поборются 15 кандидатов: список

29 сентября, 13:28

Руслан Ровик Руслан Ровик

Большинство участников гонки выдвинуты партиями и объединениями

На выборах мэра Харькова, которые пройдут 25 октября, за пост градоначальника будут бороться 15 кандидатов.

Реклама

Решение об их регистрации приняла территориальная избирательная комиссия.

Так, кандидатами в мэры Харькова зарегистрированы:

- Алексей Кучер (от партии "Слуга народа");

- Геннадий Кернес ("Блок Кернеса – Успешный Харьков");

Реклама

- Георгий Лаговский ("УДАР");

- Олег Абрамичев ("Европейская солидарность");

- Никита Соловьев ("Демократическая сокира");

- Ирина Денисова ("За майбутнє");

- Сергей Кушнарев ("Победа Пальчевского");

Реклама

- Игорь Приходько ("Батькивщина");

В тренде
Под Харьковом горят поля: огонь приблизился к домам (видео)

- Александра Нарижна ("Голос");

- Александр Фельдман ("Оппозиционная платформа – За життя");

- Игорь Черняк ("Блок Светличной "Вместе");

- Валерий Безлепкин (самовыдвиженец);

Реклама

- Михаил Добкин (самовыдвиженец);

- Наталья Пилипенко (самовыдвиженец);

- Денис Ярославский (самовыдвиженец).

Напомним, ранее мы сообщали, что действующего мэра Харькова Геннадия Кернеса выдвинули кандидатом на пост градоначальника, пока он лечился от коронавируса в Германии.

Смотрите на видео, как харьковского мэра транспортировали в Германию:

Видео: t.me/pavelfuks

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

выборы Харьков Михаил Добкин выборы мэра геннадий кернес местные выборы мэр Харькова Алексей Кучер

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Курсанты и командир. Имена 26 погибших в авиакатастрофе Ан-26
Курсанты и командир. Имена 26 погибших в авиакатастрофе Ан-26Украина
"Он тушил второго парня": что сказала Зеленскому мать выжившего курсанта Золочевского (видео)Украина
За минуту до падения обсуждали посадку: обнаружены
За минуту до падения обсуждали посадку: обнаружены "черные ящики" Ан-26Харьков
Зеленский пришел в больницу к курсанту, уцелевшему в катастрофе Ан-26 (фото)
Зеленский пришел в больницу к курсанту, уцелевшему в катастрофе Ан-26 (фото)Украина
"Низко и подло": у Кернеса отреагировали на слухи о его заражении коронавирусомХарьков
Под Харьковом упал самолет: видео
Под Харьковом упал самолет: видеоУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять