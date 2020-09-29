За пост мэра Харькова поборются 15 кандидатов: список

На выборах мэра Харькова, которые пройдут 25 октября, за пост градоначальника будут бороться 15 кандидатов.
Решение об их регистрации приняла территориальная избирательная комиссия.
Так, кандидатами в мэры Харькова зарегистрированы:
- Алексей Кучер (от партии "Слуга народа");
- Геннадий Кернес ("Блок Кернеса – Успешный Харьков");
- Георгий Лаговский ("УДАР");
- Олег Абрамичев ("Европейская солидарность");
- Никита Соловьев ("Демократическая сокира");
- Ирина Денисова ("За майбутнє");
- Сергей Кушнарев ("Победа Пальчевского");
- Игорь Приходько ("Батькивщина");
- Александра Нарижна ("Голос");
- Александр Фельдман ("Оппозиционная платформа – За життя");
- Игорь Черняк ("Блок Светличной "Вместе");
- Валерий Безлепкин (самовыдвиженец);
- Михаил Добкин (самовыдвиженец);
- Наталья Пилипенко (самовыдвиженец);
- Денис Ярославский (самовыдвиженец).
Напомним, ранее мы сообщали, что действующего мэра Харькова Геннадия Кернеса выдвинули кандидатом на пост градоначальника, пока он лечился от коронавируса в Германии.
Смотрите на видео, как харьковского мэра транспортировали в Германию:
Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020
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