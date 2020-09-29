За пост мэра Харькова поборются 15 кандидатов: список

Большинство участников гонки выдвинуты партиями и объединениями

На выборах мэра Харькова, которые пройдут 25 октября, за пост градоначальника будут бороться 15 кандидатов.

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Решение об их регистрации приняла территориальная избирательная комиссия.

Так, кандидатами в мэры Харькова зарегистрированы:

- Алексей Кучер (от партии "Слуга народа");

- Геннадий Кернес ("Блок Кернеса – Успешный Харьков");

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- Георгий Лаговский ("УДАР");

- Олег Абрамичев ("Европейская солидарность");

- Никита Соловьев ("Демократическая сокира");

- Ирина Денисова ("За майбутнє");

- Сергей Кушнарев ("Победа Пальчевского");

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- Игорь Приходько ("Батькивщина");

- Александра Нарижна ("Голос");

- Александр Фельдман ("Оппозиционная платформа – За життя");

- Игорь Черняк ("Блок Светличной "Вместе");

- Валерий Безлепкин (самовыдвиженец);

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- Михаил Добкин (самовыдвиженец);

- Наталья Пилипенко (самовыдвиженец);

- Денис Ярославский (самовыдвиженец).

Напомним, ранее мы сообщали, что действующего мэра Харькова Геннадия Кернеса выдвинули кандидатом на пост градоначальника, пока он лечился от коронавируса в Германии.

Смотрите на видео, как харьковского мэра транспортировали в Германию:

Видео: t.me/pavelfuks

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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