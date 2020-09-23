Кернеса выдвинули в мэры Харькова – он скоро вернется домой

Нынешнего мэра Харькова Геннадия Кернеса, который сейчас лечится от коронавируса в Германии, выдвинули в кандидаты на пост харьковского городского головы.

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Соответствующее решение было принято сегодня, 23 сентября, на городской партийной конференции. Члены политсилы Кернеса единогласно проголосовали за выдвижение своего лидера.

Кроме того, первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов сообщил, что Кернес скоро вернется в город.

"Здоровью Кернеса ничего не угрожает, он находится на реабилитации и в ближайшее время вернется", – сказал Терехов.

Напомним, о коронавирусе у харьковского городского головы стало известно 15 сентября. Он уже шесть дней находился на больничном в стабильно тяжелом состоянии. Изначально в мэрии заявляли, что не собирались вывозить Кернеса за границу на лечение. Однако 17 сентября он отправился в Германию. В мэрии рассказывали, что Кернес не хотел покидать Украину, но перелет перенес нормально. Также стало известно, сколько Кернес заплатил за перелет в Германию и лечение.

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На днях заболевший COVID-19 городской голова Харькова Геннадий Кернес рассказывал о своем состоянии. Он уверен, что скоро пойдет на поправку.

Смотрите видео, как харьковского мэра транспортировали в Германию:

Видео: t.me/pavelfuks

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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