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"Закончилась эпоха": реакция соцсетей на смерть Геннадия Кернеса

17 декабря, 11:30

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Смерть Кернеса – это огромная потеря для многих харьковчан

Сегодня перестало биться сердце мэра Харькова Геннадия Кернеса. Многие в соцсетях отреагировали на смерть политика.

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"Именно в этом городе я впервые усомнилась в том, что "все политики – одинаковые", именно этот город показал, что могут быть настоящие мэры, которым не безразлична жизнь своего города (подобным человеком был А.В. Поляк в Запорожье, скоропостижная смерть которого до сих пор окутана мраком)", – пишет девушка в Instagram.

"Я всегда скептически относилась к тому, как Харьковский городской совет презирал законные решения судов и полностью монополизировал большинство злачных тендеров и значительно завышал стоимость по ним. Судебная реформа в Украине так и не состоялась…" – пишет Олеся Жукова.

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"Для меня и близких это был лучших мэр..." – пишут в Сети.

"Вся наша семья скорбит..." – написала Лера.

"Лучше мэра в Харькове не было и не будет", – уверены пользователи Сети.

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"Закончилась эпоха Кернеса", – выражает соболезнования харьковчанин.

Стоит отметить, что комментируют смерть мэра не только харьковчане.

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"Почет Вам и уважение", – написал общественный деятель Денис Малимон.

"Лучший из лучших", – пишет Александра.

"Мэр воистину неординарный был", – написал Евгений Лобасенко.

Пишут, что такого мэра больше не будет.

Напомним, народный депутат VIII созыва Михаил Добкин выразил соболезнование в связи со смертью Кернеса.

Ранее мы писали, как на смерть Кернеса отреагировал его сын Родион Гайсинский.

Также мы писали, что мэр Харькова Геннадий Кернес будет похоронен в начале следующей недели.

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