Заснул за рулем с бутылкой водки в руках. В Харькове водитель создал пробку (видео)

Заснул за рулем с бутылкой водки в руках. В Харькове водитель внезапно остановился посреди дороги. За ним сразу же образовалась пробка.

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Так, водитель внезапно остановился посреди дороги. За ним сразу же образовалась пробка, другие водители вышли посмотреть, что случилось – но такого точно не ожидали.

Увидели, что автомобилист – крепко спит и еще крепче держит бутылку с водкой.

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Свидетели вызвали копов, которые попытались разбудить нарушителя.

Видео: Сегодня

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Ранее мы сообщали, что в Одессе столкнулись сразу шесть авто. Первыми в ДТП попали Opel и Daewoo Matis.

Также напомним, в Винницкой области водитель грузовика насмерть сбил пешехода и выбросил тело в реку.

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