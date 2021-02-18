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Заснул за рулем с бутылкой водки в руках. В Харькове водитель создал пробку (видео)

18 февраля, 19:52

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Водитель внезапно остановился посреди дороги

Заснул за рулем с бутылкой водки в руках. В Харькове водитель внезапно остановился посреди дороги. За ним сразу же образовалась пробка.

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Так, водитель внезапно остановился посреди дороги. За ним сразу же образовалась пробка, другие водители вышли посмотреть, что случилось – но такого точно не ожидали.

Увидели, что автомобилист – крепко спит и еще крепче держит бутылку с водкой.

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Свидетели вызвали копов, которые попытались разбудить нарушителя.

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Ранее мы сообщали, что в Одессе столкнулись сразу шесть авто. Первыми в ДТП попали Opel и Daewoo Matis.

Также напомним, в Винницкой области водитель грузовика насмерть сбил пешехода и выбросил тело в реку.

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Харьков полиция пьяный водитель уснул за рулем

Источник: Сегодня

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